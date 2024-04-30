Наразі законопроект направлено на розгляд до Комітету.

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект, який спрощує міжнародний розшук підозрюваних і доступ до їхніх речей і документів за кордоном.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроект спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Зокрема, пропонується внести наступні зміни до Кримінально-процесуального кодексу:

Пропонується ввести термін "міжнародний розшук". Адже його відсутність, на думку авторів законопроекту, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних;

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Розшук підозрюваних пропонують спростити. Так, якщо вони не з'явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях — такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук;

Пропонується запровадити можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту;

Слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави.

Ініціатором законопроекту є Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Наразі проект закону передали на розгляд до Комітету.

Інші законопроекти у Верховній Раді

Напередодні Верховна Рада України ухвалила проект закону про врегулювання праці домашніх працівників. Його було розроблено задля врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення їх соціального захисту та зниження рівня незадекларованої праці.

Як повідомляв УНІАН, ВР ухвалила законопроект №9453 про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Новий документ має допомогти розв'язати одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій.

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