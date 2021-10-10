Медаль випустять тиражем всього 10 тисяч штук.

В Україні вже 12 жовтня з'явиться нова пам'ятна медаль. Вона присвячений 25-річчю Конституційного Суду України

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

На аверсі медалі вгорі зображений малий Державний Герб України, під яким знаходиться напис "Україна". При цьому в центрі розміщений фрагмент будівлі КСУ у вигляді розгорнутої книги, а внизу вказано рік карбування – 2021. Також зліва на тлі будівлі КСУ красується логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

Водночас на реверсі медалі розміщено логотип КСУ, а під ним напис "Конституційний суд України". Нижче напису зазначено кількість років існування Конституційного Суду України - "25 років".

Медаль випустять тиражем всього 10 тисяч штук.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 27 вересня Нацбанк ввів в обіг нові монети номіналом 5 і 10 гривень. Крім цього, нещодавно стало відомо, що за рідкісні монети номіналом 50 копійок можна отримати до 10 тисяч гривень.

5 жовтня НБУ ввів в обіг нову рідкісну монету, присвячену відомому борцю Івану Піддубному. Номінал монети - 2 гривні. Її випустили в невеликому тиражі - всього 35 тисяч штук, тому вона така рідкісна.

Автор: Анастасія Горбачова