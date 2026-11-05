Кабмін дозволив приватній ППО використовувати пілотовані повітряні судна: що ще зміниться

Компанії, які вже долучилися до приватної ППО, зможуть захищати не лише власні об’єкти, а й об’єкти інших підприємств.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони. У складі груп приватної ППО дозволили використовувати пілотовані повітряні судна та розширили можливості застосування дронів-перехоплювачів.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони України, нові правила мають розширити можливості підприємств із захисту власних об’єктів та критичної інфраструктури від російських повітряних атак.

Уряд передбачив шість основних нововведень:

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1. Компанії, які вже долучилися до приватної ППО, зможуть захищати не лише власні об’єкти, а й об’єкти інших підприємств на підставі договорів.

2. Уповноважені підприємства отримають можливість передавати відповідні засоби одне одному в користування за погодженням із командуванням Повітряних сил.

3. Додано нові критерії участі підприємств у реалізації експериментального проєкту – статус резидента Defence City та/або визначення Міністерством оборони підприємства критично важливим.

4. У складі груп приватної ППО дозволили використовувати пілотовані повітряні судна.

5. Розширено можливості застосування дронів-перехоплювачів – врегулювали використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів.

6. Мінімальний вік учасників груп приватної ППО зменшили з 21 до 18 років.

Зазначається, що рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України.

У Міноборони наголосили, що приватна протиповітряна оборона й надалі працюватиме під контролем військового командування та залишатиметься частиною єдиної системи ППО Збройних сил України.

Приватна ППО в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, про початок роботи приватних комплексів ППО в Україні повідомляли у квітні 2026 року. Тоді зазначали, що вона складається зі стаціонарних веж із крупнокаліберними кулеметами, змонтованими біля об'єкта, який охороняється, та з центру дистанційного керування цими турелями.

27 жовтня "Нова пошта" офіційно підтвердила, що вона вже має приватну ППО, яка вже збивала російські "Шахеди".

29 жовтня радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що усе озброєння, придбане приватними компаніями, має узгоджуватися з військовими. Флеш наголосив, що усім цим озброєнням також керують безпосередньо військовослужбовці.

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