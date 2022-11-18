Він був узятий в полон нашими військовими на початку червня.

В Україні до 13 років ув'язнення засудили бойовика "ЛНР", який віддавав накази обстрілювати будинки і драмтеатр в Сєвєродонецьку.

Про це повідомляти Офіс генпрокурора.

"Прокурор у суді довів, що з жовтня 2015 року засуджений брав участь у діяльності НЗФ так званої "ЛНР". Уродженець Донецька добровільно вступив до лав "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та став "оператором-навідником танка". В квітні 2019 року засудженого призначили на посаду "командира танка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 20 лютого його відправили в район Трьохізбенки Луганської області для подальшого проходження військової служби та здійснення збройної агресії спільно з військовими РФ проти підрозділів ЗСУ.

"Під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку засуджений віддав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки. На початку червня ЗСУ взяли його у полон на Луганщині. Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 КК України. Його засуджено до 13 років позбавлення волі", - розповіли в ОГПУ.

Окупація Сєвєродонецька

У ході війни в місті було зруйновано або пошкоджено 90% будівель. 25 червня Сєвєродонецьк окупували Збройні сили РФ і бойовики "ЛНР".

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