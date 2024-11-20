Також буде вестися Реєстр відомостей щодо депортованих дітей.

Парламент підтримав створення Системи обліку осіб, постраждалих від російської агресії та Реєстру відомостей щодо депортованих дітей.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов у Telegram. Він зазначив, що за закон під реєстраційним номером 10256 проголосували 297 депутатів.

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До Системи обліку вноситимуться дані щодо спричиненої шкоди життю та здоров'ю українців, зокрема через:

загибель, зникнення безвісти;

травму чи ушкодження здоров’я;

сексуальне насильство;

катування, полон;

втрату доступу до медичних, соціальних чи освітніх послуг;

внутрішнє та зовнішнє переміщення тощо.

"Метою створення Системи обліку є впровадження єдиної бази даних постраждалих для визначення обсягів необхідної їм підтримки, а також для прискорення отримання інформації про заподіяну шкоду з інших державних реєстрів. Подати заяву до Системи можна буде через Портал Дія або мобільний застосунок", - деталізував Фролов.

Нардеп додав, що це стане першим кроком до створення ефективної системи підтримки постраждалих осіб, що дозволить фіксувати завдану шкоду та оперативно надавати допомогу громадянам.

Збитки від війни

Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".

Віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини в Україні.

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