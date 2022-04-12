Це перша марка "Укрпошти", яка з'явиться в умовах воєнного стану.

З 12 квітня марка "Русский военный корабль, иди на...!" з'явиться у продажу у відділеннях "Укрпошти".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби пошти, переданому УНІАН.

За інформацією відомства, це перша марка в умовах воєнного стану і її спецпогашення відбудуться 12 квітня одночасно в обласних центрах України, а спецпогашення штемпелями АР Крим, Севастополя, Херсона і Чернігова - в Києві.

Національний поштовий оператор повідомляє, що до випуску підготовлено дві художні поштові марки: одну номіналом F (еквівалент 23 грн) - для оплати поштових відправлень по Україні, а другу номіналом W (еквівалент 1,5 дол. США) - для оплати листів та листівок, що надсилаються за кордон. Також до поштового випуску входить конверт.

"Укрпошта" зазначає, що ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на...!" обрано за результатами народного голосування серед користувачів соціальних мереж. Як повідомляв УНІАН, найбільше голосів вони віддали за картину Бориса Гроха - за неї проголосувало 1756 із 8000 користувачів Facebook та Instagram.

Нагадаємо, в "Укрпошті" заявили, що більше не випускатимуть поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V (тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні), а також марки з номіналом Z (еквівалент 1 дол. для міжнародної доставки листів масою до 50 г).

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