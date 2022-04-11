Компанія розпочала розробку нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами.

"Укрпошта" більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V (тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні), а також марки з номіналом Z (еквівалент 1 дол. для міжнародної доставки листів масою до 50 г).

Як повідомляє прес-служба компанії, ці та інші літерні позначення номінальної вартості "Укрпошта" почала активно використовувати з 2017 року.

"Оскільки завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами. Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поштові марки і марковані конверти, введені "Укрпоштою" в обіг до 24 лютого 2022 року, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку - Укрпошта продовжує їх реалізацію у всіх своїх відділеннях та приймання від клієнтів письмової кореспонденції, оплаченої поштовими марками згаданих номіналів. Це пов’язано з потребами безперебійності поштового обігу, а також задля уникнення збитків державних установ та приватних компаній, що вже придбали згадані знаки поштової оплати для користування послугами поштового зв'язку.

"Знаки поштової оплати, окрім своєї прямої функції – оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції, це й витвори мистецтва, які популяризують нашу країну у світі, зберігаються в колекціях філателістів різних країн, є надбанням Музейного фонду. Серед художніх випусків "Укрпошти" з номіналами V: поштові марки "Тризуб" 2022 р.випуску, "Морський тральщик "Черкаси" U311" 2021 р.в., "Монумент Незалежності (2001), Київ" 2021 р.в., "Передова" 2020 р.в., "Вони вистояли! Не витримав бетон!" 2020 р.в., "Слава Україні!" 2019 р.в., марковий аркуш "Збройні сили України. Сухопутні війська" 2021 р.в., серія маркованих конвертів "Героям слава!" тощо, придбати які навіть зараз можна у філателістичному онлайн-магазині "Укрпошти", - додали в прес-службі поштового оператора.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада проголосувала за прийняття у першому читанні закону, який забороняє використання знаків "Z" і "V", як символіку військового вторгнення Росії в Україну.