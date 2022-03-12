Ним став український художник Boris Groh

Нещодавно "Укрпошта" оголосила голосування за кілька дизайнів поштової марки зі слогном " російський військовий корабель, йди нахуй!". Переможця вже визначили. Ним став український художник Boris Groh, за якого проголосувало понад 1700 осіб з 8 тисяч усіх голосів.

Про це повідомили в прес-службі Укрпошти.

У відомстві зазначили, що після завершення організаційних питань ескіз буде переданий до друку.

"Отже, не будемо втрачати часу! Приступаємо до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою і відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укрпошта" відновила доставку інтернет-замовлень в Україні. Зараз на підприємстві поштового зв'язку працюють понад 4700 відділень.

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