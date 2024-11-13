Право на звільнення зі служби отримають військові, якщо під час участі у бойових діях загинули чи зникли безвісти їхні неповнорідні брат чи сестра.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав демобілізацію тих військових, чиї брат або сестра загинули на війні.

Про це йдеться у повідомленні комітету у соцмережі. Зокрема, на засіданні комітету вирішено рекомендувати парламенту за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до ст. 26 закону "Про військовий обов’язок та військову службу" щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних брата чи сестри".

Як пояснили в комітеті, "право на звільнення з військової служби отримають військові, з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їхніх неповнорідних брата чи сестри; а також, якщо їхнім пеповнорідним братові чи сестрі було присвоєно посмертно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року)".

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Як повідомила народний депутат, член комітету Соломія Бобровська, комітет не підтримав законопроєкт (реєстраційний номер 12147) щодо звільнення обмежено придатних до 25 років з військової служби під час мобілізації військовослужбовців, які не досягли 25-річного віку.

"На жаль, голосування завалили. Поки що по цій проблемі все залишається, як було. Тобто ми зробили колізію у травні і наразі виправляти її ніхто не хоче", - повідомила Бобровська.

Демобілізація військових

21 серпня Верховна Рада проголосувала за відстрочку від мобілізації військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти на війні.

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