Репатріаційні заходи відбулися згідно домовленостей у Стамбулі.

В Україну сьогодні, 15 червня, повернули ще 1200 тіл загиблих. За попередньою інформацією, це українські громадяни, в тому числі військовослужбовці.

"Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям", - ідеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram-каналі.

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерсва внутрішніх справ (МВС) мають провести ряд експертиз та ідентифікувати тіла.

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Війна в Україні - попередні етапи передачі тіл

2 червня на переговорах у Стамбулі делегації України та Росії домовились про новий обмін військовополоненими та про повернення тіл загиблих бійців. Очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч".

11 червня в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників, а 13 червня ще 1200 тіл загиблих було повернуто в Україну.

14 червня відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

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