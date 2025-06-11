Серед повернених - воїни, які загинули на Курщині РФ, в Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Серед повернених "на щиті" оборонців - полеглі на Курщині РФ, у ⁠Харківській, ⁠Луганській, ⁠Донецькій, ⁠Запорізькій, Херсонській областях.

Як зазначили в Координаційному штабі, полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників штабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

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Сприяння надав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - йдеться у повідомленні.

Домовленості з Росією щодо повернення полеглих воїнів

Як писав УНІАН, 2 червня на переговорах у Стамбулі делегації України та Росії домовились про новий обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих бійців. Очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч".

Згодом президент України Володимир Зеленський розкрив деталі обміну. Зокрема, він сказав, що потрібно дуже ретельно вивчити це. За його словами, росіяни під виглядом українських загиблих вже раз передали своїх же убитих солдатів.

Щодо цього у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що Росія продовжує спроби використовувати "чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях".

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