В МВС зазначають, що обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині.

Італія стала сьомою країною, де громадяни України мають можливість обміняти та відновити посвідчення водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. "Італія стала сьомою країною, де наші співгромадяни мають можливість отримувати одну з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС за кордоном. Відсьогодні українцям, які перебувають у Мілані, доступний обмін та відновлення посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням в "Паспортному сервісі", - сказано в повідомленні.

Обмін та відновлення посвідчення водія здійснюється в місті Роццано (провінція Мілан) у підрозділі ДП "Документ".

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В МВС зазначають, що прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" щодня, крім неділі, у порядку живої та електронної черги.

Необхідні документи для обміну та відновлення посвідчення водія: паспорт громадянина України; ідентифікаційний номер; документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних; медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

В МВС зазначають, що обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині. Наразі у Словаччині поки що наші співгромадяни можуть виключно здійснювати обмін цих документів.

Посвідчення водія: новини

З 15 листопада українці можуть замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія".

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. А також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Вартість послуги залежить від типу посвідчення: пластик + цифрове – 311 грн; тільки цифрове – 26 грн.

Доставка "Укрпоштою" оплачується окремо та коштує 294 грн.

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