Для реалізації ініціативи президента Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

У вівторок, 7 травня 2024 року Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міністерством оборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в Збройних силах України – Сил безпілотних систем. Про це у Facebook повідомив очільник українського оборонного відомства Рустем Умєров.

"Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії. Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", – зазначив він.

Умєров додав, що для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України. Як зауважив міністр оборони, створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності.

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Створення Сил безпілоних систем

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", яким доручив створити у структурі української армії окремий рід сил – Сили безпілотних систем.

Коментуючи підписання цього указу, глава держави сказав, що створення нового роду військ "повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, оскільки дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі".

За його поясненням, є перелік завдань для армії, Міністерства оборони та уряду. Йдеться про спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем.

Військові та експерти неодноразово заявляли, що у російсько-українській війні битви виграє та сторона, яка володіє найкращими технологіями безпілотників.

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