Варфоломій відвідає Україну 24 серпня / фото peoples.ru
Архієпископ Константинополя та Нового Риму - вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну на День незалежності.
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Про це повідомляє видання OrthodoxTimes.
"Вселенський патріарх оголосив, що здійснить візит в Україну на День незалежності України у серпні наступного року на запрошення президента Володимира Зеленського", - повідомляє видання.
Створення ПЦУ
- 15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.
- 6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.
- У 2019 році про своєвизнання ПЦУ заявили Елладська православна церква і Александрійський патріархат.
- 3 лютого 2020 року Епіфаній висловив переконання, що автокефалію ПЦУ визнає ще кілька помісних православних церков попри тиск з боку Російської православної церкви.
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