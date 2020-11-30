Вселенський патріарх приїде в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Архієпископ Константинополя та Нового Риму - вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну на День незалежності.

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Про це повідомляє видання OrthodoxTimes.

"Вселенський патріарх оголосив, що здійснить візит в Україну на День незалежності України у серпні наступного року на запрошення президента Володимира Зеленського", - повідомляє видання.

Створення ПЦУ

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

У 2019 році про своєвизнання ПЦУ заявили Елладська православна церква і Александрійський патріархат.

3 лютого 2020 року Епіфаній висловив переконання, що автокефалію ПЦУ визнає ще кілька помісних православних церков попри тиск з боку Російської православної церкви.

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Автор: Віталій Саєнко