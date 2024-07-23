До її вбивства готувалися близько місяця.

За даними слідства, виконавцем вбивства мовознавиці Ірини Фаріон є саме той чоловік, якого розшукує поліція. Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

"Вбивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство", - повідомили в поліції.

За версією слідства, чоловік, якого зараз розшукує поліція, обрав для себе маскувальний одяг, окуляри, капелюх і приходив у ньому щодня, починаючи з 11 липня, у двір Фаріон та сидів біля сусіднього під’їзду. Він виділявся з-поміж інших, адже у ці дні стояла неймовірна спека, а підозрюваний годинами перебував на сонці в теплому вбранні, навіть без води. Залишав своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом він мав із собою барсетку – поліція вважає, що саме в ній ховав зброю.

Відео дня

Наразі вже проведено балістичну експертизу. Правоохоронці з’ясували, що було здійснено один постріл кулею 9 мм, але з якої саме зброї, ще встановлюють.

За даними джерела, вбивця вже не мав змоги відкладати злочин, оскільки Фаріон на два тижні збиралася їхати з онуками та донькою на море. Чоловік прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, було відключення електроенергії і не працювали деякі камери спостереження.

Проте завдяки відео, які вдалося зібрати, зафіксували маршрут підозрюваного. Він був щодня однаковим і не привертав зайвої уваги, адже чоловік жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні в інші місця. На відео з камер видно, що підозрюваний має нетипову мову тіла і дивну ходу. Зараз правоохоронці проводять ряд експертиз, щоб встановити особу, та продовжують розшукові роботи.

Вбивство Ірини Фаріон – що відомо

Увечері 19 липня у Львові невідомий стріляв у професорку "Львівської політехніки", мовознавицю, екснардепку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і через кілька годин померла в лікарні.

Нападник втік, його досі розшукують. Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві.

Правоохоронці розслідують кілька версій умисного вбивства, серед яких – громадська діяльність Фаріон та особиста неприязнь злочинця.

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