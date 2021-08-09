Двом співробітникам державної установи "Харківський слідчий ізолятор" повідомлено про підозру через смерть засудженого у грудні 2020 року.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 5 грудня 2020 року між ув’язненим чоловіком та засудженим, які в порушення вимог Інструкції трималися в одній камері, стався конфлікт.
"Чоловік, засуджений за вчинення грабежу, перебував у стані алкогольного сп’яніння і висловив своє неприязливе ставлення до ув’язненого, якого помістили під вартою за підозрою у вчиненні умисного вбивства. При цьому ув’язнений потребував посиленого нагляду за психічним станом здоров’я. У ході конфлікту ув’язнений наніс засудженому тілесні ушкодження, чим заподіяв його смерть", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНа волю може вийти обвинувачений у вбивстві Вербицького – адвокаткаЗа інформацією прокуратури, молодший інспектор та старший по корпусу слідчого ізолятора неналежно ставлячись до своїх службових обов’язків, порушили вимоги Інструкції із забезпечення режиму в СІЗО, яка передбачає роздільне тримання осіб, взятих під варту, та засуджених осіб.
"Зазначені співробітники СІЗО не провели ранкову перевірку ув’язнених і засуджених, не здійснили належного приймання-здачі чергування і не забезпечили проведення технічного огляду камери під час перевірки", - додали у прокуратурі.
Вбивство засудженого: що загрожує співробітникам СІЗО
Співробітникам СІЗО повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.