У грудні минулого року між ув’язненим та засудженим, які утримувалися в одній камері, стався конфлікт, внаслідок чого останній дістав смертельні тілесні ушкодження.

Двом співробітникам державної установи "Харківський слідчий ізолятор" повідомлено про підозру через смерть засудженого у грудні 2020 року.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 грудня 2020 року між ув’язненим чоловіком та засудженим, які в порушення вимог Інструкції трималися в одній камері, стався конфлікт.

"Чоловік, засуджений за вчинення грабежу, перебував у стані алкогольного сп’яніння і висловив своє неприязливе ставлення до ув’язненого, якого помістили під вартою за підозрою у вчиненні умисного вбивства. При цьому ув’язнений потребував посиленого нагляду за психічним станом здоров’я. У ході конфлікту ув’язнений наніс засудженому тілесні ушкодження, чим заподіяв його смерть", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа волю може вийти обвинувачений у вбивстві Вербицького – адвокаткаЗа інформацією прокуратури, молодший інспектор та старший по корпусу слідчого ізолятора неналежно ставлячись до своїх службових обов’язків, порушили вимоги Інструкції із забезпечення режиму в СІЗО, яка передбачає роздільне тримання осіб, взятих під варту, та засуджених осіб.

"Зазначені співробітники СІЗО не провели ранкову перевірку ув’язнених і засуджених, не здійснили належного приймання-здачі чергування і не забезпечили проведення технічного огляду камери під час перевірки", - додали у прокуратурі.

Вбивство засудженого: що загрожує співробітникам СІЗО

Співробітникам СІЗО повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Автор: Світлана Макринська