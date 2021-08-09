У 2019 році Дмитро Запольський випустив скандальну книгу "Путінбург" про прихід до влади Путіна та інших нинішніх правителів Росії.

У Ризі (столиця Латвії) за загадкових обставин помер російський розслідувач Дмитро Запольський, який написав книгу про минуле президента РФ Володимира Путіна.

Про це на його сторінці в Facebook повідомила дружина письменника Єлизавета.

"З порожнечею в серці і, поки не розуміючи того, що відбувається, зобов'язана повідомити, що Дмитро помер сьогодні вдень в Ризі, перебуваючи в подорожі зі своєю сім'єю. Імовірно тромб, хоча точної інформації поки немає. Смерть була раптовою і швидкою", - написала вона.

Єлизавета зізналася, що навіть не розуміє зараз, як бути з похоронами і транспортуванням тіла.

"Ліна (дочка) і я у шоці. Я ще не знаю, що робити. Крок за кроком усвідомлюємо реальність, хоча витіснення поки виграє на цьому полі бою", - поділилася емоціями Єлизавета.

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Дмитро Запольський - Путінбург - про що книга

Запольський - відомий петербурзький журналіст, що спеціалізувався на кримінальній тематиці.

У 2011 році Запольський створив ініціативну групу зі створення незалежного громадського телебачення.

Через кілька місяців, за словами журналіста, один з довірених людей Путіна сказав йому, що "ніякого Громадського телебачення не буде" і запропонував виїхати з країни.

Незабаром Запольський емігрував і більше не повертався до Росії.

У 2019 році вийшла книга Запольського "Путінбург" про дев'яності роки у Петербурзі.

"Працюючи на телебаченні в 90-ті, Запольський став свідком того, як йшли до висот влади Путін і інші нинішні правителі Росії, як закладали основи своїх нечуваних статків близькі до Путіна мільярдери, як і за що Петербург отримав прізвисько "бандитського", - коментує книгу Запольського журнал "НЭП",

Автор: Денис Прядко