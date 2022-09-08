Удова українського військового сподівається, що її внесок наблизить перемогу України.

Її коханий загинув на війні, вона залишилась сама з маленьким сином. Але Анастасія Лепендіна знайшла сили не лише жити далі, а й допомагати іншим захисникам.

Коли вдова бійця отримала державну компенсацію, значну частину грошей вона передала волонтерам для підтримки ЗСУ. Як йдеться в сюжеті ТСН, завдяки цьому донату у наших бійців з'явились авто та тепловізори.

Коханий Насті Михайло пішов на фронт 25 лютого, а за місяць його не стало. Вночі, коли росіяни вбили її чоловіка, жінка каже, що вони передчували із сином недобре.

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"Дитина вночі почала кричати: "Татку, стій, не йди! Тату, вава", - згадує вдова. А вже зранку їй повідомили: Михайло загинув.

Настя розповіла, що щойно отримала компенсацію за загибель коханого, частину грошей передала ЗСУ, щоб війна якомога швидше закінчилася. Аби врятувати життя іншим захисникам, вона віддала 350 тисяч гривень. На ці гроші бійцям придбають тепловізори й авто на передову.

Раніше унаслідок обстрілу Яворівського полігону загинув воїн-контрактник 22-річний Костянтин Руденко, який працював інструктором у навчальному військовому центрі. Дружина військового – дрогобичанка, 19-річна Соломія Фединишин, стала вдовою на 9 місяці вагітності.

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