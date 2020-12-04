Позивач стверджує, що не провели суспільне обговорення ескізу Герба.

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують результат конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Про це повідомляється на сайті Окружного адмінсуду Києва.

"Суд просять визнати не чинним результат конкурсу "На кращий ескіз великого Державного Герба України" та нормативно-правовий акт, яким затверджено відповідний результат. Про це йдеться у позовних вимогах адміністративного позову, що надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - сказано у дописі.

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Також ОАСК просять визнати конкурс, проведений Міністерством культури та інформаційної політики, таким, що був проведений з порученням постанови ВРУ «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз Державного Герба України», а також постанови КМУ, згідно з якою Уряд, зокрема, зобов’язав Міністерство культури та інформаційної політики забезпечити суспільне обговорення ескізу.

Водночас разом з позовною заявою до суду було подане клопотання, у якому позивач просить суд витребувати у Міністерства документи про здійснення всебічного суспільного обговорення ескізу. Йдеться про план заходів та дату інформаційного оголошення про обговорення, кількість зареєстрованих учасників обговорення, а також висновки та рекомендації оргкомітету.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Конкурс на найкращий великий Герб України: що відомо

19 листопада стало відомо, що Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив кращий ескіз, який затверджуватиме Верховна Рада.

Журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112, було проведено кілька турів голосування для визначення переможця. Перемогла робота Олексія Кохана, яка виконана в авторському стилі і не має жодних запозичень або чужих елементів, та яка відображує ідею соборності і єдності України.

З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює південну і південно-східну Україну).

Голова журі Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України і голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило пояснив, що в разі утвердження великого Державного Герба він застосовуватиметься у "вузькій сфері". "Нас люди, на жаль, не зовсім зрозуміли, що відбувається – ніхто не відміняє малого державного герба", - заявив Гречило. Він уточнив, що малий Державний Герб залишається основним. "Він буде функціонувати в усіх сферах життя", - сказав голова журі.

Довідка УНІАН. В лютому 1992 року Верховна Рада постановою затвердила Державний Герб України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Проводилося кілька конкурсів щодо великого Герба, але вони були безрезультатними. Відповідно до Конституції, «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)».

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Автор: Дмитро Хилюк