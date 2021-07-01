Наразі Офіс генпрокурора працює над розробкою і впровадженням електронного кримінального провадження.

Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілась в Талліні із Міністром підприємництва та інформаційних технологій Естонії Андресом Суттом. Сторони обговорили питання цифровізації процесів і послуг у обох державах та домовились про обмін досвідом.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, міністр розповів про розвиток цифрових послуг в Естонії і нові можливості в зв'язку з цим, цифровізацію баз даних та побудову електронного уряду, а також про захист інформаційних систем.

«Нам важлива співпраця з естонськими державними органами для перейняття позитивного досвіду діджиталізації. Ми зараз в процесі цифрової трансформації держави і прокуратури, тому практичні аспекти оптимізації процесів нам стануть в нагоді, щоб активізувати розвиток інформаційних технологій всередині прокуратури», - зазначила Ірина Венедіктова.

Читайте такожКомп’ютер не бере хабарів навіть у біткоїнах: Зеленський розповів про «digital-революцію» в Україні

Також державний прокурор Естонії Руно Кіріс та радник Генпрокурора Естонії Каті Ті презентували українській делегації процес діджитацізації кримінальних проваджень.

«Офіс Генпрокурора зараз також працює над розробкою і впровадженням електронного кримінального провадження, тому нам цікаво вивчити всі деталі та практику колег, щоби e-case був ефективним та надійним інструментом», - додала Венедіктова.

Актуальним для обох країн є також питання довіри громадян до процесу цифровізації. Сторони обмінялися поглядами щодо впливу на громадську думку та підвищення попиту на е-послуги.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар