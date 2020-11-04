У сільраді розводять руками.

У Харківській області верблюди заходять на городи жителів Слобожанського та Борщової та псують їм врожай.

Читайте такожУ Росії ведмідь прогулявся мікрорайоном і потрапив на відеоЯк повідомляє Суспільне, двогорбих тримають на одній з ферм, але іноді випускають погуляти.

«Гризуть капусту. Залишилося погризане, яке ми не зрізали. Розраховували, що в нас буде своя капуста», - розповіла жителька Борщової Любов Гармаш.

Крім верблюдів, на людські городи заходять коні та поні.

За словами місцевого мешканця, Рафіка Цугуряна, на фермі живуть понад 30 тварин: два верблюди, 11 поні, 26 корів, бики. Він встановив паркан у себе, щоб до нього ніхто з них не пробирався.

На самій же фермі паркану немає. Власник господарства спілкуватися відмовився.

У сільраді розводять руками, оскільки притягти до відповідальності власника тварин не вдається. Штрафи виписували кілька разів, але чоловік їх не сплачує.

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Автор: УНІАН