Українці не підтримують проведення виборів президента, Верховної Ради і місцеві вибори під час війни.

Більшість опитаних українських громадян не підтримують ідею проведення виборів під час війни, яку Росія розв'язала проти України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

Соціологи запитали в українців, чи підтримують вони ідею проведення наступних виборів під час війни.

Так, 49% опитаних громадян однозначно не підтримують виборів президента України, 18% - скоріше не підтримують. Ще 17% однозначно підтримують вибори президента і 13% - скоріше підтримують.

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Вибори до Верховної Ради однозначно не підтримують 44% опитаних респондентів, 19% - скоріше не підтримують, 18% - однозначно підтримують і 15% - скоріше підтримують.

Також, 40% однозначно не підтримують проведення місцевих виборів і 17% - скоріше підтримують. 20% - однозначно підтримують місцеві вибори і 19% - скоріше підтримують.

Окремо, 51% українців відповіли, що хотіли би бачити на наступних виборах нові політичні партії, а 42% вважають, що достатньо існуючих політичних партій.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року.

Метод опитування - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано n= 2000 жителів України віком 18 років і старше. Отримані дані опитування зважено за регіональними (область проживання та тип населеного пункту) та віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пунктів для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів - 14%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Проведення виборів в Україні під час війни: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський назвав три причини, чому у військовий час не можна проводити вибори в Україні. За його словами, для цього потрібно змінювати чинне законодавство. Окрім того, не можна проводити вибори за умов, що військові в окопах не зможуть проголосувати. Також треба зрозуміти, як будуть голосувати сім мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, бо для цього потрібна окрема інфраструктура.

Також раніше Зеленський розповів, за якої умови він не піде на новий президентський термін. Президент пов'язав це рішення з війною в Україні.

"Якби війна продовжувалася - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - відповів він.

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