Президент зазначив, що не знає, коли може закінчитися ця війна, але припустив, що зараз - її "останній етап".

Президент України Володимир Зеленський, який 10 жовтня прибув до Румунії з офіційним візитом, розповів, за яких умов він би відмовився балотуватися на новий президентський термін.

В інтерв'ю румунському виданню Digi24.ro глава держави пов'язав це рішення з війною в Україні.

"Якби війна продовжувалася - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - відповів Зеленський на питання, чи балотувався б він на виборах.

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Водночас він зазначив, що не знає, коли може закінчитися ця війна, але припустив, що зараз - її "останній етап".

"Я не можу вам назвати точну дату, я думаю, що ніхто (не може, - УНІАН)... Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я також не можу вам цього сказати. Це останній етап війни. Це не його середина. Першим етапом була окупація, за якою пішла зупинка наступу та взяття ініціативи до своїх рук. Мені здається, ми в останній частині. У нас багато страхів: гроші, зброя... Але ми в останній частині, найскладнішій", - сказав Зеленський.

Вибори в Україні під час війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський заявив, що чинне українське законодавство забороняє проводити вибори в період воєнного стану. Утім він додав, що готовий піти на цей крок, якщо союзники допоможуть виконати низку умов, зокрема з фінансуванням. Також потрібно буде організувати можливість голосувати для військових на передовій і українців, які наразі виїхали за кордон.

Наприкінці серпня Зеленський вже заявляв, що знову балотуватиметься в президенти, якщо вибори пройдуть під час війни.

Тим часом, перша леді України Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде президент Володимир Зеленський балотуватися на другий термін на майбутніх виборах. На її думку, певним фактором у рішенні президента може бути поточна ситуація в країні та здатність організувати вільні та чесні вибори.

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