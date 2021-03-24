У другому турі виборів ректора КНУ переміг Бугров

Проректор університету отримав 74,31% підтримки виборців.

У другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка переміг Володимир Бугров. Читайте такожЛитвин програв вибори ректора КНУ імені Шевченка - ЗМІ Про це повідомляється на Facebook-сторінці Студпарламенту КНУ. Так, Бугров отримав 74,31% підтримки, а його опонент Олександр Рожко — 12,93%. Вибори ректора КНУ: що відомо Лідерами першого туру голосування, який відбувся 17 березня, стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко.

Відповідно до протоколу підрахунку голосів, участь у голосуванні на виборах ректора КНУ 17 березня взяли 2 тис. 959 осіб.

Подані голоси розподілились так: Бугров - 1 тис. 823 голосів, Рожко - 629 голосів, Сергій Вижва - 207, Володимир Литвин - 165, Ірина Чудовська - 39, Сергій Болтівець - 21. Не підтримали жодного кандидата - 57 осіб. Визнано недійсними 18 бюлетенів. Тоді було оголошено про другий тур виборів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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