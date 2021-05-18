Серед експонатів музею документи та фото видатних історичних постатей, які у різні часи були ув’язнені тут, а також предмети з побуту арештантів.

У Київському слідчому ізоляторі відкрили музейну експозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні журналістам презентували музейну експозицію, відкриту на території Київського СІЗО.

Експозиція облаштована в кімнаті, яка раніше була майстернею. Музей складається з двох кімнат. Одна з них стилізована під камеру, в якій двоє манекенів одягнуті в арештантський одяг. В іншій, більшій кімнаті розташовується власне експозиція. Це – фотографії та документи відомих людей, історичних постатей, діячів мистецтва та культури, які були ув’язнені в Лук’янівський тюрмі як за царського, так і за радянського періоду.

Окрім того, в музеї представлені предмети побуту в’язнів.

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Як розповіла журналістам заступник міністра юстиції Олена Висоцька, музей було створено силами співробітників установи, на створення експозиції не були витрачені бюджетні кошти. Меблі для музею виготовлені у виробничих цехах установ департаменту виконання покарань.

Також Висоцька додала, що музей планує приймати відвідувачів. Наразі ще невідомо, як саме відбуватимуться екскурсії. Водночас, зважаючи на те, що музей знаходиться на території режимного об’єкту, екскурсії туди здійснюватимуться за попереднім записом, шляхом звернення до адміністрації слідчого ізолятора.

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Автор: Дмитро Хилюк