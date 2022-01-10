Гість одного з популярних нічних клубів міста заявив, що його вигнали після зауважень щодо виконання російських пісень.

Львів'янин заявив, що охоронці одного з місцевих нічних клубів вигнали його із закладу за проукраїнську позицію.

Відеозвернення чоловіка з’явилося у Facebook-акаунті "Вартові Еспресо".

За словами чоловіка, він прийшов до залу караоке клубу Split, що у центрі Львова. Поруч сиділа компанія російськомовних туристів, які постійно виконували російські пісні.

Чоловік стверджує, що перед тим, як виконати українську пісню він зробив невеликий вступ й нагадав гостям закладу, що Російська Федерація веде війну з Україною, окупувала частину Донбасу та Крим. Саме тому виконання російських пісень він вважає недоречним.

"На що один зі столиків почав мене крити матом, ображати, називати провокатором. Зайшла охорона, зробила мені попередження - сказала, що, якщо я зроблю ще одну таку політичну заяву, то мене звідси виженуть", - розповідає чоловік.

Після цього туристи продовжували демонстративно виконувати пісні Григорія Лепса. Після завершення пісні, львів’янин ще раз підійшов до компанії.

Читайте такожУ Маріуполі відвідувач погрожував вбити бармена через українську мову – соцмережі (відео)"Я ще раз підійшов до їхнього столика і сказав: "Може ви не знали, але Лепс підтримує окупацію Криму". На що вони знову почали мене ображати, крити матом, увірвалась охорона і вивела мене із закладу", - розповів львів'янин.

Чоловік також нагадав, що у 2018 році Львівська обласна рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області до моменту повного припинення окупації території України. Саме тому він вважав за потрібне зробити зауваження туристам.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові для російського шоу на YouTube музиканти співали матюкливі пісні мовою країни-агресора. Проте довго не проспівали - активісти швидко відреагували, все закінчилося масовою бійкою.

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