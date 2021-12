Міністр юстиції України Денис Малюська поділився дизайном проекту майбутньої будівлі Львівського слідчого ізолятора.

Зображення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Думав викласти фото чергових ремонтів у камерах СІЗО. Але погода похмура, дощить, на дорогах корки, душа просить чогось яскравого і теплого. І розум каже: "Не зациклюйся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits" (ну й інші шаблонні тези). Ну і ок, подумав я, і викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень від Великого розпродажу в'язниць", - написав Малюська.