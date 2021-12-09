На ескізах проекту зображено, зокрема, камери, коридори, спортивний зал та екстер'єр будівлі.

Міністр юстиції України Денис Малюська поділився дизайном проекту майбутньої будівлі Львівського слідчого ізолятора.

Зображення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Думав викласти фото чергових ремонтів у камерах СІЗО. Але погода похмура, дощить, на дорогах корки, душа просить чогось яскравого і теплого. І розум каже: "Не зациклюйся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits" (ну й інші шаблонні тези). Ну і ок, подумав я, і викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень від Великого розпродажу в'язниць", - написав Малюська.

На ескізах проекту зображено, зокрема, камери, коридори, спортивний зал та екстер'єр будівлі.

Читайте такожЩоб продати: міністр юстиції Малюська повторив графіті Бенксі на стіні в'язниці (фото, відео)"Львів. Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром! P.S. Ну і щоб два рази не вставати - до дня введення в дію закону про олігархів залишилось 149 днів. "При чем тут закон об олигархах?" - Запитає хтось. "А как всегда ни при чем", - відповім я", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Малюська похвалився черговим нововведенням у рамках в'язничної реформи - у Лук'янівському СІЗО відтепер з'явився платний телефонний та інтернет-зв'язок.

Міністр юстиції також запропонував купити три в'язниці, які відомство передало Фонду держмайна для продажу на аукціонах.

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Автор: Катерина Комолова