Музиканти, яких побили активісти, звернулися до поліції.

У Львові для російського шоу на YouTube музиканти співали матюкливі пісні мовою країни-агресора. Проте довго не проспівали - активісти швидко відреагували, все закінчилося масовою бійкою.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ZAHIDWTF.

Так, блогери вирішили записати фрагмент для російського шоу "Вписка" в Україні. Для цього вони виступили у центрі Львова. Музиканти співали матюкливі російські пісні, усе це вони знімали на відео.

Проте активісти швидко відреагували на блогерів, які робили контент для РФ. На місті виступу музикантів почалася масова бійка. Активісти дізналися про провокаційний контент, який для російського шоу робили у центрі Львова, з соціальних мереж. Один з учасників так званого перформансу анонсував його на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожСвиню везли на "забій": ЗМІ дізналися деталі гучного зооскандалу довкола столичного тату-салону"Будуть співати російські пісні з матами", - повідомляв музикант, якій шукав серед львів'ян підтримки та запрошував усіх на свій виступ.

Активісти припинили виступ, на місце інциденту викликали копів. Як повідомила ТСН речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, музиканти та їх знайомі написали заяви.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщині чоловік зарізав вагітну дружину і намагався себе вбити на очах у доньки.

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Автор: Поліна Кузенко