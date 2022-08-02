У цьому регіоні пройшли сильні дощі, через що розмило дорогу.

Евакуація з Енергодара наразі неможлива. Через сильний і тривалий дощ дорогі у регіоні розмило.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

Тепер місцеві мешканці не можуть виїхати у бік Запоріжжя, оскільки скористатися об'їзною дорогою біля Кам'янського фізично неможливо.

"Тож на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту", - додав Орлов.

Як відомо, з 30 червня 2022 року в Енергодарі загарбники відкрили пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ. Попри це, місцеві мешканці не поспішають отримувати російський паспорт, а намагаються виїхати з окупованої території.

За останніми даними, у Василівці в черзі стоять понад 800 машин і більш як 4000 людей. Загарбники також змінили правила виїзду. Раніше вони машини випускали після 17:00, а тепер роблять це зранку. Кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилась незмінною - 200-300 на добу.

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