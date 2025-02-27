Чиновники, які ставлять свої підписи під листами-пропозиціями, стають фігурантами кримінальних проваджень.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) наразі припиняє видачу листів сприяння артистам, які виїжджають за кордон. Як пояснив радник міністра культури Дмитро Золотухін, тільки за 2024 рік з України з такими листами втекло понад 500 чоловіків.

"Тільки за 2024 рік, здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене, з-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКІП. По кожному такому кейсу Національною поліцією порушено кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України", - наголошує Золотухін.

Зокрема, за його словами, провадження відкривають за ст. 332-3 (Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період) УКУ. При цьому посадові особи міністерства автоматично стають фігурантами по цих кримінальних справах, оскільки правоохоронці розслідують питання організації незаконного перетину кордону.

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Радник пояснює, що Мінкульт не надає дозволи на перетин кордону, оскільки не має таких повноважень, але надсилає листи-пропозиції до Державної прикордонної служби, де й приймається рішення про доцільність перетину.

"При цьому, приймається воно виключно за умов наявності довгого пакета супроводжуючих документів від чоловіка призовного віку. Якщо всіх документів немає, то дозвіл ДПСУ надати не може, а отже і МКСК листа направляти не будуть, бо такий протокол", - написав Золотухін.

За його словами, листи-пропозиції існують поза правовим полем - не існує жодного документа, який би регламентував право Мінкульту чи будь-якого іншого відомства звертатися до ДПСУ з таким проханням під час воєнного стану. Це був тимчасовий захід, введений у 2022 році, але його досі не врегулювали.

"Народні депутати України відмовилися приймати закон, який би криміналізував факт неповернення громадянина України призовного віку з-за кордону… Тобто, громадяни України, які виїхали законно (по документах і листам) і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них, в тому числі кримінальна, лежить на державних службовцях…", - підкреслює Золотухін.

Він уточнив, що люди, які ставлять свої підписи під згаданими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну.

Заборона артистам на виїзд за кордон - що відомо

Як писав УНІАН, Мінкульт позбавить артистів можливості виїжджати за кордон. Зокрема правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають змінити, щоб запобігти зловживанням, адже багато людей не повертаються до України.

Тому з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів для виїзду зазначеної категорії осіб за межі держкордону.

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