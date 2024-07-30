Переважна більшість працівників ТЦК зараз - це військові, які пройшли службу і були списані через травми.

В Україні на тлі повномасштабної війни проти Росії триває й мобілізація чоловіків до війська. Серед працівників ТЦК багато військовослужбовців, які вже побували на фронті й були переведені. Вони розповіли, як люди реагують на їхню роботу.

"Був випадок, коли ми підійшли до чоловіка для оповіщення, представились. Він нам каже: чого ви тут, чого ви не воюєте. Ми йому пояснили, що ми — військовослужбовці, які повернулися після поранення. Він каже: а чому ви повернулися, ідіть назад, я не піду", — згадує Влад "Джокер" у коментарі "Суспільному".

Валерій "Боцман" наголошує, що людям не повинні забувати, що пережила та переживає наша країна. Зокрема, й те, скільки людей вбили загарбники.

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"Хай згадають про Бучу, про Гостомель, про всіх дітей. Військові — у них служба така. А ті, хто зараз гине від ворожих снарядів і не тільки — хай згадають про них. Просто хай згадають і подивляться на те, що накоїли окупанти", — обурився захисник.

Сам "Бойман" моряк родом з Херсона. Початок повномасштабної війни він зустрів на судні, а його родина опинилась в окупації. За кілька місяців дружина з дітьми змогла виїхати, а батьки залишились у місті. Після закінчення робочого контракту влітку 2022 року Валерій повернувся до України та пішов до військкомату, бо хотів звільнити рідне місто. "Боцман" служив на півдні, а після деокупації Херсона — на Донецькому напрямку. Боєць був у Бахмуті, воював поблизу Богданівки, де і отримав бойові поранення.

"Я не буду казати, що не страшно. Хто каже, що не страшно, той відверто бреше. Я за себе скажу: страху нема на той момент, коли ти думаєш про те, що маєш робити для того, щоб ти вижив. Я півтори доби вибирався самостійно, поки не натрапив на хлопців, які так само виходили після поранення і підібрали мене. Я б зараз тут не стояв, якби не хлопці. Повернувся в стрій, зараз проходжу службу в РТЦК та СП", - розповідає воїн.

Олександр на позивний "Мєлкий" служив у ЗСУ з 2015 року та брав участь в АТО. На другий день після початку вторгнення він вже був у військкоматі.

"Я мав на той час досвід поводження зі зброєю. Розумів, з ким я буду мати справу, і вважав, що краще піду я, аніж менш підготовлені хлопці, які можуть втратити життя", — пояснює свою мотивацію чоловік.

Однак під час служби він отримав психологічну травму і псля лікування був переведений до ТЦК.

"У ТЦК всі хлопці, які на даний час є, всі вони — з бойових частин, всі отримали травми: чи то психологічні, чи то фізичні, а в більшості своїй – і психологічні, і фізичні. Прохання до людей — відноситися з розумінням до тих, хто носить форму і представляється ТЦК", — каже Олександр.

Що військові кажуть про роботу в ТЦК

Зазначимо, що це не вперше військові розповідають про жахливі інциденти з цивільними. Віталій Смілка – учасник миротворчої місії в Іраку та Антитерористичної операції на Сході України. Він – один з військових-кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, а зараз служить в одному з ТЦК Львівщини.

За його словами, він намагається не встрявати у суперечки із людьми, коли під час роботи у патрулях оповіщення відбувається перевірка документів чоловіків мобілізаційного віку. Але неодноразово чув від них, "що я здоровий і сиджу в тилу".

"Що я маю робити? Знімати штани та показувати свої ноги, де вирване м'ясо та сухожилля? Або розказувати як мені з голови викачували кісту після контузії? Вони ж нічого не чують. Тому я й нічого не пояснюю. Намагаюся взяти себе в руки та виконувати свою роботу. Хоча всередині закипаю", – розповів він.

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