Люди на Донбасі, які живуть на різних боках від лінії фронту, дедалі більше розходяться в поглядах на те, хто почав війну і яким має бути майбутнє українського регіону.

Навряд чи хтось святкував річницю підписання угоди, яка стабілізувала війну на Донбасі. Після переговорів лідерів Німеччини, Франції, України й Росії так звані другі "Мінські угоди" були підписані в лютому 2015 року. Але регіон лишився територіально розділеним.

Український уряд в Києві контролює західну частину Донбасу, а сепаратистські утворення - так звані "ДНР" і "ЛНР" - східну частину регіону включно з містами Донецьк і Луганськ, а також українським кордоном з Росією. Після майже 7 років поділу як прості люди на обох частинах Донбасу оцінюють ситуацію?

Читайте також"Половина Донецька поїхала": бойовик "ДНР" розповів про настрої в лавах окупантів (відео)Про це на сторінках Washington Post пишуть професор Університету Колорадо і політичний географ Джон О'Лофлін, директор Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень в Берліні, старший науковий співробітник коледжу Наффілд в Оксфордському університеті Гвендолін Сасс, професор Школи громадських і міжнародний справ Джерард Тоал і професор політичних наук й міжнародних відносин Університетського коледжу Лондона Крістін Бакке.

Автори одночасно провели два опитування на кожній з частин Донбасу. Це дослідження показало, що люди, які живуть по різні боки від лінії фронту, дуже по-різному оцінюють війну й бачать майбутнє свого регіону.

Як було проведене опитування?

Щоб оцінити думки як на підконтрольній Києву, так і на окупованій частині Донбасу, автори провели телефонні опитування у вересні й жовтні 2020 року. На території так званих "ДНР" "ЛНР" цю роботу виконав московський "Левада Центр". А на вільній частині Донбасу - Київський міжнародний інститут соціології. Люди по обидва боки від лінії фронту відповідали на однакові питання. Всього були зібрані відповіді приблизно тисячі людей на кожній зі сторін.

В статті для Washington Post автори описують результати відповідей на два ключові питання: хто винен у початку війни на Донбасі й який політичний статус повинні мати території ОРДЛО. Розбіжності у поглядах людей на окупованих і вільних територіях дуже сильно контрастують. Автори зауважують, що порівняння з попередніми результатами аналогічних опитувань викривають поглиблення цього розколу.

Хто кого звинувачує?

Читайте такожВ ОБСЄ назвали найбільш "гарячі точки" на Донбасі у 2020 роціЦентральну роль в будь-якому конфлікті, а також в у їхньому вирішенні - це приписування вини й погляди людей на можливі наслідки. Як показали результати опитування, дві третини респондентів на окупованій частині Донбасу звинувачують у війні або уряд України, або Захід. Натомість на підконтрольних Києву територіях люди вважають, що винен або український уряд, або Росія.

На вільній частині Донбасу приблизно 32% людей звинувачують у початку війни однаковою мірю уряди України і Росії. В цей час, на окупованій частині близько 40% людей вважають, що винен саме український уряд, а ще трохи більше 20% вважають, що відповідальність лежить на силах Заходу. Автори зауважують, що ці показники приблизно такі ж, як і під час попередніх опитувань.

Що люди думають про майбутній статус ОРДЛО?

На підконтрольній Києву частині Донбасу переважна більшість вважає, що окуповані території повинні повернутися в Україну без будь-яких спеціальних умов автономії. Лише невелика кількість опитаних розглядає можливість незалежності чи приєднання до Росії Донецька і Луганська.

Читайте такожДомовитися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні "практично неможливо" - КравчукВ цей час на окупованих територіях більше половини опитаних відповіли, що хочуть приєднання до Росії: з автономним статусом чи без нього. Менше третини хочуть незалежності, а лише 12% розглядають повернення під контроль України.

Автори вважають, що результати опитування повинні стати тривожним сигналом для тих, хто прагне реінтеграції й миру на Донбасі. Результати схожого опитування за 2019 рік говорили, що більшість жителів Луганська і Донецька хотіли повернутися під контроль України.

"Нові результати свідчать, що час грає на боці тих, хто зацікавлений у цьому конфлікті. Чим довше війна буде тліти і поділ регіону буде зберігатися, тим глибшим буде ставати розкол. Це відповідає інтересам політичних еліт як так званих "ДНР і ЛНР", так і Росії", - йдеться в статті.

Бажання повернутися під контроль українського уряду на окупованих територіях випаровується. Хоча для остаточного підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

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Переклад: Лесь Димань