При цьому кожен десятий українець не може зрозуміти, чого добивається РФ в Україні.

Українці вважають, що РФ почала війну, аби знищити українську націю (34%) чи влаштувати геноцид населення (26%). Такі результати опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Ще 12% українців переконані, що метою РФ є зміна в Україні влади та створення маріонеткової держави, яка буде підкорятися Кремлю.

6% респондентів вважають, що метою Кремля є повне приєднання України до Росії зі збереженням певної культурної автономії. А приєднання лише окупованих територій до складу РФ обрали 7% українців.

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Водночас, українцям також надали один варіант офіційної версії Кремля стосовно початку війни – "денацифікація та демілітаризація" України – таку версію підтримали 5% респондентів. Ще 11% не змогли дати відповідь на запитання.

Опитування було проведено в період з 16 по 22 травня методом телефонних інтерв'ю. В опитуванні взяло участь 1067 респондентів, які проживають у всіх підконтрольних регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

За інформацією аналітиків DeepState, протягом доби окупанти мали просування відразу на кількох ділянках фронту. Зокрема, біля Виїмки, Новоолександрівки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському.

На думку військового експерта Сергія Грабського, активний наступ росіян може тривати, за різними оцінками, ще 3-5 тижнів. Протягом цього часу РФ планує якомога далі просунутися в напрямку Покровського та Часового Яру.

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