Моше Реувен Азман зазначив, що його онуки через російський напад виїхали до Ізраїлю.

Головний рабин України Моше Реувен Азман показав фото своїх маленьких онуків, яким довелося ховатися від ракет терористів спочатку в Україні, а потім в Ізраїлі.

Він зазначив, що на одному фото його онуки ховаються від ракет російських терористів у Київській області в перші дні страшного вторгнення в Україну .

Головний рабин України зазначає, що пізніше разом з тисячами людей вони евакуювали онуків до Ізраїлю та Европи. Також показав друге фото, де його онуки вже ховаються від ракет терористів ХАМАСу в Ізраїлі.

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"Два різні куточки світу, але така спільний біль і боротьба… Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування", - написав він.

При цьому зазначив, що молить Всевишнього, щоб він обрушив гнів та лють на всіх хто причетний до терору мирного населення.

Війна в Україні та Ізраїлі - головні новини

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, вона стріляє по мирних містах, вбиває людей, знищує українські населені пункти, соціальну та критичну інфраструктуру. В поліції Київщини повідомляли, що загарбники в області вбили 1374 українців, серед них - 38 дітей. Світ дізнався про Бучу та інші міста Київщини, де мирних людей розстрілювали в машинах, коли вони намагалися евакуюватися.

А 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу увірвалися на південь Ізраїлю, захопивши кілька міст. Вторгнення супроводжувалося масованою ракетною атакою по ізраїльських містах.

ЦАХАЛу вдалося звільнити населені пункти від терористів, після чого світу відкрилися звірства ХАМАСу. Там також терористи розстрілювали людей на вулицях, захоплювали в заручники.

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