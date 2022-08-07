Підсилення особового складу окупантів відбувається в основному десантними військами.

В Херсонській області кадирівці знищують російських військових, які намагаються тікати.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

"Проводячи свою ротацію, вони вже не відправляють бурятів до Криму та до Росії. З огляду на те, що ті намагаються тікати та дезертувати, то їм зробили таке собі "гетто" в Генічеську, на Арабатській стрілці, заганяють їх та розміщують на базах відпочинку. Для того, щоб ці окупанти не могли дезертувати",- сказав Хлань.

Він додав, що на Херсонщину перекинули підрозділи кадирівців.

"Ось ці кадирівці на сьогоднішній день використовуються як заградзагони для тих росіян, які можуть дезертувати. То вони їх знищують при спробі", - пояснив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА зауважив, що підсилення особового складу окупантів відбувається в основному за рахунок десантних військ РФ.

"Вони (окупанти – УНІАН) зазнали таких шалених втрат, і щоб компенсувати свої оборонні рубежі, то окупанти вже використовують десантників, намагаючись втриматись там, де є"",- зауважив Хлань.

Він зазначив, що для відновлення пошкоджених ударами ЗСУ транспортних та логістичних шляхів на Херсонщину передислоковують інженерні війська.

"Багато було за останній час перекинуто інженерних військ РФ для ремонтів транспортних артерій, які пошкоджені. Логістично окупанти зараз відстають і всі їх брязкання, що вони начебто готують наступи, – це не більше ніж для свого підняття духу. Бо ми всі бачимо, що відбувається певна деморалізація окупантів, а настрій у суспільства на окупованих територіях дуже піднесений",- підкреслив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА прокоментував наміри російських окупантів про проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Про проведення "референдуму" - поки що є ця дата - 11 вересня. Дійсно, ходять розмови, але, як зазвичай, при наближенні дати вони розуміють, що організаційно нічого не встигають зробити. Зараз відбувається ще одна хвиля тиску на місцеве самоврядування, але не можуть навіть знайти колаборантів серед місцевих, які б погодились з ними співпрацювати. Тому зараз дуже велике питання у росіян щодо організації цього "референдуму". Я не здивуюся, якщо ми незабаром побачимо чергове перенесення проведення псевдореферендуму", - зазначив Хлань.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти зазнають втрат, деморалізовані. Щоб повернутися у Росію, вони вдаються до самоскалічень та симуляцій поганого здоров'я.

При цьому на тимчасово захоплених територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі бажаючі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів від окупантів. Однак таким кроком росіяни намагаються "купити" голоси жителів регіону для псевдореферендума.

Вас також можуть зацікавити новини: