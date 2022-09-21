У відомстві попереджають, що "мандрівка" засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я.

Осіб, які намагаються ухилятися від військової служби, закликають не наражати життя на небезпеку, бо у гірській місцевості кордону випало до 40 см снігу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Звертаємо увагу на істотне погіршення погодних умов у гірській місцевості: на високогірних ділянках кордону фіксувалося до 40 см снігу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому, як наголошується, на пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже вони забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов.

"А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Як раніше повідомляв УНІАН, у неділю, 18 вересня, в мережі показали фото першого снігу в Україні - випав він на вершині гори у Карпатах.

20 вересня стало відомо, що рятувальникам довелося рятувати двох туристів з Києва, які не змогли самостійно спуститися з гір через негоду. Рятувальники закликали утриматися туристів від походів у гори і протягом наступних днів, адже снігопади в Карпатах тривають і досі, подекуди снігу вже намело по кілька десятків сантиметрів.

Вас також можуть зацікавити новини: