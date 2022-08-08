Зловмисники використовували незаконний механізм із виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу.

Служба безпеки України заблокувала на Вінниччині канал нелегальної міграції потенційних призовників до країн Євросоюзу.

Про це повідомило Управління СБ України у Вінницькій області.

Як зазначається, зловмисники використовували протиправний механізм із виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску.

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє жителів Вінниці та двоє громадян України, які на даний час тимчасово перебувають закордоном. Пакет фіктивних документів, що нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти провадження оцінювали від 3000 до 4000 доларів з особи.

Правоохоронці викрили зловмисників у середмісті Вінниці під час отримання грошових коштів від чергового ухилянта. Ділків було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У межах кримінального провадження їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За оперативними даними, оборудка функціонувала кілька місяців, за цей час їх "послугами" встигли скористатися до 10 потенційних призовників.

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