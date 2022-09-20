Туристи здійснювали прохід Чорногірським хребтом від урочища Заросляк до села Дземброня.

У Карпатах, де наприкінці минулого тижня випав перший сніг, рятувальникам довелося рятувати двох туристів з Києва, які не змогли самостійно спуститися з гір через негоду.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області на офіційній сторінці у Facebook.

"19 вересня до чергового Спеціальної пошуково-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС в Івано-Франківській області поступило повідомлення від 22-річного туриста, жителя міста Київ, про те, що він разом дівчиною, 2002 р.н., жителькою м. Київ, рухаються Чорногірським хребтом від озера Бребенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня (на межі Закарпатської та Івано-Франківської області), не можуть самостійно продовжити рух та потребують допомоги рятувальників, у зв’язку з складними погодними умовами, а саме – сильний вітер, обмежена видимість, низька температура", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що туристи здійснювали прохід Чорногірським хребтом від урочища Заросляк до села Дземброня, через гори Шпиці, озеро Несамовите, озеро Бербенескул, гори Гутин Томнатик та Менчул.

Рятувальники пошуково-рятувального відділення Явірник, що базується на горі Піп Іван, знайшли постраждалих та після проведення заходів з обігріву супроводили до озера Бребенескул Закарпатської області, де зустрілись з закарпатськими рятувальниками та спільно з постраждалими на снігоболотоході "БОГУН" продовжили слідування на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. В селі Богдан Закарпатської області рятувальники передали постраждалих медикам. Від подальшої госпіталізації туристи відмовилися.

При цьому рятувальники закликали утриматися туристів від походів у гори і протягом наступних днів, адже снігопади в Карпатах тривають і досі, подекуди снігу вже намело по кілька десятків сантиметрів.

Як повідомляв УНІАН, щороку в Українських Карпатах, попри попередження рятувальників, губляться, травмуються чи навіть гинуть чимало туристів. Серед головних причин – легковажність, нехтуванням заходами безпеки та переоцінка власних сил.

Минулого року в Україні запрацював мобільний застосунок "Порятунок в горах", розроблений для того, щоб спростити процес взаємодії з рятувальною службою під час виникнення надзвичайної ситуації в горах та зробити її більш ефективною.