Тепер росіянам почали розповідати, що Путін в Україні воює проти ЄС і НАТО.

Під впливом військових невдач у війні проти України Росія змінює свою пропаганду.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Там зазначили, що маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, російська армія зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. "Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Євросоюзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

"Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора", - зазначили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, соціолог Ігор Ейдман висловив думку, що російські пропагандисти навіть "переплюнули" свого вчителя Геббельса в тому безглузді, яке вони говорять суспільству про події в Україні.

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