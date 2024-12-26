Росія наразі може використовувати факт переговорів для пропагандистських цілей.

Російська Федерація, яка продовжує вести повномаштабну війну проти України та вчиняти злочин агресії, не демонструє жодних ознак готовності до справжніх добросовісних переговорів. Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко сказав в ефірі "Радіо свобода".

Депутат відзначив, що Україна не боїться переговорів і готова до них, але ці переговори мають бути добросовісними.

"Ми готові до добросовісних перемовин, а на сьогоднішній день ми дуже чітко це бачимо, що Путін і Росія не готові до перемовин, вони висувають ультиматуми. Вони можуть використати сам факт переговорів для пропагандистських цілей, для політичних цілей. Тобто, ми не бачимо жодних ознак з боку Росії тієї готовності до перемовин", - відзначив Мережко.

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При цьому, у народного депутата уточнили, чи не є ознакою готовності Росії до перемовин те, що російський диктатор Володимир Путін ніби бажає зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Справа у тому, що Путін зараз знаходиться у політичній ізоляції і, для нього, така зустріч з президентом Сполучених Штатів мала би велике значення, яким би він скористався у своїх цілях. Це не йдеться взагалі про початок переговорів. Це йдеться про те, як Путін використає цю зустріч з Трампом, щоби показати світові, що нібито ізоляції немає, що з ним, незважаючи на статус воєнного злочинця, готові вести серйозні перемовини", - вважає Мережко.

Водночас, депутат зазначає, що Трамп і номінований ним на посаду спеціального представника США Кіт Келлоґ висловлюють обнадійливі сигнали, коли починають використовувати ту термінологію, яку використовує Україна. Зокрема, США виступають за досягнення справедливого, стійкого і всеохопного миру, а це, по суті, елементи Формули миру Зеленського. Йдеться про мир, який ґрунтується на міжнародному праві.

"Ми дуже сподіваємося, що адміністрація нового президента, його спецпредставник якраз налаштовані на те, щоби було відновлено мир, який базується на міжнародному праві", - сказав Мережко.

Також депутат нагадав про рішення Міжнародного суду ООН, яке вимагає виведення російських військ з України і припинення агресії.

"Виконання цього рішення Міжнародного суду ООН мало би стати сигналом того, що Росія дійсно хоче початку перемовин і готова до цих перемовин, але цього немає", - наголосив Мережко.

За його словами, погляди сторін до війни і переговорів є діаметрально протилежними.

"Я думаю, що Трамп, його адміністрація і його радники це дуже добре розуміють", - зазначив Мережко.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Кіт Келлоґ стверджував, що Росія і Україна готові провести діалог про завершення війни, а Дональд Трамп здатний стати посередником.

19 грудня Кая Каллас, верховний представник ЄС із закордонних справ, наголосила, що Західні країни повинні припинити закликати президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, коли російський президент Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.

Водночас, на їх переконання, необхідно забезпечити реальність своїх обіцянок щодо гарантій безпеки Києву.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що інтереси України мають бути враховані на мирних перемовинах.

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