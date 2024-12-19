Кая Каллас зауважила, що варто не переоцінювати можливості Росії та власну силу у процесі підтримки України.

Західні країни повинні припинити закликати президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів. Замість цього, необхідно забезпечити реальність своїх обіцянок щодо гарантій безпеки Києву.

Про це заявила Кая Каллас, верховний представник ЄС із закордонних справ, в інтерв'ю Financial Times. Головна дипломатка ЄС підкреслила, що немає сенсу тиснути на Зеленського для обговорення миру, коли російський президент Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.

Каллас додала, що обговорення цієї теми відбувалося напередодні саміту лідерів ЄС, присвяченого адаптації підтримки Києву на тлі можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому.

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"Немає сенсу підштовхувати Зеленського до розмови, коли Путін не хоче розмовляти", - сказала Каллас. "Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. І чому немає спокою? Бо Росія не хоче миру".

Дональд Трамп раніше заявляв про намір припинити військову допомогу Україні та спонукати Київ до переговорів про припинення вогню, що змушує країни ЄС переглядати стратегії підтримки України в разі такого сценарію.

"Підтримувати Україну зараз набагато дешевше, ніж потім терпіти війну. Росія не змінила своїх цілей. Я маю на увазі, що ми повинні бути дуже чесними з собою в цьому відношенні. Що ми насправді робимо зараз?", - сказала Каллас.

Напередодні саміту генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч із Зеленським та низкою європейських лідерів, зокрема прем’єром Італії Джорджією Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Основною темою обговорення була майбутня підтримка України.

"Якщо ми зараз почнемо обговорювати між собою, як може виглядати мирна угода, ми спрощуємо її для росіян", - зазначив Рютте. "Я вважаю, що нам було б дуже мудро закрити це питання".

На саміті ЄС лідери планують підтвердити підтримку України словами: "стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно". У проєкті заяви, з яким ознайомилося FT, зазначено: "Росія не повинна перемогти".

Втім, серед європейських країн досі немає єдності щодо конкретних форм допомоги, таких як розгортання військ, надання зброї далекого радіусу дії чи підтримка вступу України до НАТО. Каллас заявила:

"Велике питання полягає в тому, яка гарантія безпеки? Що це насправді? Якщо це не війська, якщо це не далекобійна зброя, що насправді захищає вас і захищає, коли хтось на вас нападає?"

Ідея розгортання європейських військ в Україні, запропонована президентом Франції Емманюелем Макроном у лютому, викликає суперечливі реакції. Польський прем'єр Дональд Туск минулого тижня чітко заявив, що такі обговорення не ведуться, а Німеччина та інші ключові країни ЄС також не підтримують цю концепцію.

"Немає ніяких підготовок щодо військ", - повідомив один із дипломатів ЄС. "У ЄС ще немає структурованої дискусії з цього приводу".

"Ми не повинні недооцінювати власну силу і переоцінювати силу Росії", – зазначила Каллас. "Ми маємо зробити все, щоб зміцнити Україну прямо зараз, тому що чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів - якщо вони до цього дійдуть".

Мирні переговори - останні новини

Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни. За його словами, він має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Також Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл для України завдавати ударів західною зброєю в глиб території РФ.

Як писав директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен, Трампу доведеться вирішити, на якому етапі врегулювання конфлікту потрібно залучати до цього процесу Київ. Він вважає, що до початкового етапу врегулювання конфлікту Україну залучати не потрібно.

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