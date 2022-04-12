Так, у Харкові рашисти через Telegram намагалися завербувати неповнолітнього, щоб хлопець за грошову винагороду надавав інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Російські окупанти використовують дітей в якості шпигунів та коригувальників вогню.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"У Харкові рашисти через Telegram намагалися завербувати неповнолітнього, щоб хлопець за грошову винагороду надавав інформацію про позиції ЗСУ на території міста. На Луганщині двоє військових РФ особисто запропонували 16-ти річній дитині кошти за інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Вони запевнили хлопця, що йому нічого не буде через те, що він неповнолітній", - написала Денісова.

За її словами, Служба безпеки України повідомила, що в обох випадках неповнолітні не встигли передати інформацію окупантам.

Денісова наголосила, що вказані дії є грубим порушенням статті 4 Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, якою встановлено заборону вербувати або використовувати у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку.

"Діти мають розглядатись як постраждалі незалежно від сторони, якою дітей було завербовано або іншим чином втягнуто у воєнні дії. Прошу генерального прокурора забезпечити повне та об’єктивне розслідування за фактами незаконного втягнення дітей у воєнні дії. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", - зазначила омбудсмен.

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