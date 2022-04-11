Напередодні відбувся третій обмін полоненими з Росією.

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла вартість утримання одного російського полоненого для України. Раніше цю інформацію оприлюднили у МВС, втім не називали конкретної цифри.

Як зазначила Денісова у розмові з LB, усе залежить від місця утримання полоненого. Хоча суми здебільшого однакові.

"Загалом 50 – 100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Справа не в коштах. А в тому, щоб полонені у нас були,– сказала вона.

Омбудсменка наголосила, що Україна дотримується усіх міжнародних норм та забезпечує максимально гуманне ставлення до полонених окупантів.

"Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", – додала вона.

Обмін полоненими з Росією

Як повідомляв УНІАН, перший повноцінний обмін військовополоненими відбувся 24 березня – Україна повернула 10 наших військовослужбовців в обмін на 10 окупантів.

1 квітня відбувся другий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Його провели після переговорів за наказом президента Зеленського. Серед тих, кого визволили, було 15 жінок.

Третій обмін відбувся кілька днів тому. Україна повернула 26 громадян, з них 12 військових та 14 цивільних.

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