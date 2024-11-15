Частину системи вже використовують українські військові.

Ізраїль передав Україні все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення. Як повідомив посол України у цій країні Євген Корнійчук, запуск системи на фінальній стадії.

За словами дипломата, якого цитує "РБК-Україна", частину системи вже використовують українські військові. Йдеться про тривимірні радари ізраїльського виробництва, які можна придбати у великих обсягах.

Корнійчук розповів, що президент України Володимир Зеленський запропонував співпрацю прем'єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньяху в питанні знищення іранських дронів.

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"Ми бачимо, що наші дві війни дуже сильно поєднані. У нас спільні партнери... і спільні вороги - Іран і його проксі, за якими стоїть Російська Федерація. Величезні склади російської зброї, свіжої, виробництва минулого року, були задіяні в Лівані. Я не здивуюся, якщо завтра там будуть знайдені північнокорейські ракети. Тому що це є частини однієї вісі зла на сьогоднішній день", - наголосив він.

Система оповіщення від Ізраїлю - що відомо

У 2023 році повідомлялось, що Ізраїль допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні і дронові атаки. У Києві в травні 2023 року мали пройти випробування цієї системи. Очікувалось, що разі успішних випробувань, система повноцінно запрацює вже влітку.

Як вказувалось, система мала підключатися до української радіолокаційної системи і таким чином швидше і точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян і вмикати звукові сигнали тільки в місцях, куди можуть влучити ракети. Крім цього, через мобільний застосунок система сповіщатиме людей, скільки часу вони мають, аби сховатися в укриття.

Попри це, система досі не працює. В Ізраїлі сказали, що проблема не на їхній стороні.

"Запитання до України, а не до нас. Усе, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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