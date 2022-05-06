Радник керівника Офісу президента України тепер даватиме брифінги в Офісі президента не частіше двох разів на тиждень.

Прихильники радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича тепер рідше чутимуть його виступи.

Про це повідомив сам Арестович сьогодні на брифінгу.

За його словами, тепер його виступи будуть раз або двічі на тиждень, або "в залежності від раптових змін загальної обстановки, яка потребує негайного інформування".

Мова йде про брифінги, які він дає в Офісі президента.

Як відомо, про Арестовича в соцмережах часто жартували, і він це підтримував, що його виступи діяли на його прихильників як "таблетка заспокійливого".

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Олексій Арестович показав малюнок сина. На ньому дитина намагалася зобразити тата. Правда, батькові портрет нагадав китайський ієрогліф. Про це Арестович написав у своєму Instagram-блозі.

Ще раніше Арестович розповів, що думає дружина про його популярність і як змінилося життя після 24 лютого.

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