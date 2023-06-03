Росія вкотре доводить, що є країною-спонсором тероризму, зазначив президент України.

Російські загарбники, завдавши удару по Дніпру у суботу ввечері, 3 червня, вкотре довели, що РФ є спонсором тероризму.

Громадяни Росії понесуть відповідальність за все, що скоїли проти України, поділився президент Володимир Зеленський у Telegram. "Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють", - підкреслив очільник нашої держави.

Зеленський додав, що РФ "укотре доводить, що є країною-спонсором тероризму". "За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - зазначив Зеленський.

Обстріл Дніпра сьогодні - що треба знати

У Дніпрі 3 червня до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше в Дніпропетровській області тривога була оголошена.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вибух пролунав у Підгородненській громаді, було пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За даними чиновника, внаслідок ворожої атаки постраждали шість осіб, зокрема, 6-річний хлопчик.

Місцеві Telegram-канали писали, що російські загарбники запустили по Дніпру балістичні ракети.

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