За даними слідства, він закликав співпрацювати з військами агресора.

Мер міста Рубіжне Сергій Хортів звинувачується у співпраці з російськими окупантами. За фактом колабораційної діяльності відкрито кримінальне розслідування.

Інформація надійшла з офіційного Telegram-каналу Офісу генпрокурора України.

У свіжому повідомленні сказано, що Сергій Хортів звинувачується в пособництві російським окупантам. Співпраця з інтервентами в Україні заборонена і карається, згідно з 1 частиною статті 111-1 Кримінального кодексу.

За даними слідства, в березні мер Рубіжного публічно закликав підтримати рішення і дії Російської Федерації в плані проведення так званої "спеціальної операції".

"Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території", — сказано в повідомленні Генпрокуратури.

Нагадаємо, докази зради Хортіва почали з'являтися в Мережі 1 квітня. На одному з відео він назвав ЗСУ "нацистами" і зажадав скласти зброю.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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