Мер міста Рубіжне Сергій Хортів звинувачується у співпраці з російськими окупантами. За фактом колабораційної діяльності відкрито кримінальне розслідування.
Інформація надійшла з офіційного Telegram-каналу Офісу генпрокурора України.
У свіжому повідомленні сказано, що Сергій Хортів звинувачується в пособництві російським окупантам. Співпраця з інтервентами в Україні заборонена і карається, згідно з 1 частиною статті 111-1 Кримінального кодексу.
За даними слідства, в березні мер Рубіжного публічно закликав підтримати рішення і дії Російської Федерації в плані проведення так званої "спеціальної операції".
"Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території", — сказано в повідомленні Генпрокуратури.
Нагадаємо, докази зради Хортіва почали з'являтися в Мережі 1 квітня. На одному з відео він назвав ЗСУ "нацистами" і зажадав скласти зброю.
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