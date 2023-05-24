Найкращі оцінки надає молода аудиторія віком від 16 до 25 років та жителі Києва

Попри війну, 30% українців позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, ще 39% - задовільно. Невдовленні життям в нашій країні лише 31% опитаних.

"Найкращі оцінки надає молода аудиторія віком від 16 до 25 років та жителі Києва", - зазначається в опитуванні "Барометр якості життя", який провели Європейська Бізнес Асоціація разом з дослідницькою компанією Gradus Research.

Також автори дослідження вказують на те, що ще більш оптимістично оцінюють життя представники бізнес-аудиторії, адже 44% опитаних задоволені своїм життя, ще 35% вважають його задовільним, а лише 21% – незадоволені.

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При цьому в асоціації зазначили, що 15% опитаних наразі знаходиться за кордоном, а 4% змінили своє місце проживання всередині країни.

"Задоволеність своєю роботою та рівень доходу – важливий фактор впливу на рівень життя. Загалом, поточним місцем роботи задоволені 34% загальної аудиторії та 69% бізнес-аудиторії, тоді як певне невдоволення щодо самореалізації мають 33% загальної та 12% бізнес-аудиторії", - додали в ЄБА.

Водночас суттєво гірше оцінили учасники опитування свій рівень доходів. Так, серед бізнес-аудиторії 38% вважають його недостатнім для якісного життя, ще 52% називає достатнім, а 10% навіть більшим за достатній. При цьому 80% опитаних заробляють більше 20 тисяч гривень на місяць.

Серед загальної аудиторії переважна більшість – 85% опитаних – вважають свій рівень доходу недостатнім. Лише 13% назвали його достатнім, а 2% – більшим за достатній. Серед цієї категорії учасників дослідження 76% отримують менше 20 тисяч на місяць, а 53% – менше 10 тисяч гривень.

Життя в Україні під час війни - головні новини

Повномасштабна війна в Україні призвела для економічної та демографчної кризи. Мільйони українців стали внутрішніми переселенцями та біженцяи в країнах Європи. Загалом в Україні зафіксовано майже 17 мільйонів переселенців.

При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд заборонив стягнення комунальної заборгованості з ВПО. В Європі укааїнці отимали можливість жити безкоштовно та отримати хоч мінімальні кошти для життя.

Попри війну, за даними Пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні за І квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року і становить 13 423 гривні.

30 березня 2023 року Кабмін ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота".

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