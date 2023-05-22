Для 57% підприємців найбільш актуальними проблемами зараз є зниження купівельної спроможності населення.

Малий та середній бізнес України (МСБ) все більше відчуває негативний вплив економічних наслідків російської агресії.

Як зазначається в результатах щоквартального опитування Європейської Бізнес Асоціації, лише 6% підприємців не зазнали жодних втрат, спричинених війною, при тому, що жовтні 2022 року без втрат працювали 10% МСБ.

24% опитаних зазнали втрат безпосередньо внаслідок бойових дій, а 7% мають активи на тимчасово окупованих територіях. З 33% у жовтні 2022 року до поточних 24% у травні зменшилася кількість МСБ, які оцінюють втрати свого бізнесу в мінімальну суму до $10 тис. про втрати в діапазоні $10 тис. - $50 тис. повідомляють вже 26%, ще 20% – у діапазоні $50 тис. - $100 тис., а 18% – понад $100 тис.

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Для 57% підприємців найбільш актуальними проблемами зараз є зниження купівельної спроможності населення, для 31% – брак фінансування та доступу до кредитування, для 29% – податковий тиск. По 28% скаржаться на брак фахівців і проблеми з бронюванням співробітників і виїздом за кордон.

У половини опитаних МСБ є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, при цьому у 22% – критичні для їх діяльності фахівці. Зокрема, у 29% мобілізовано до 10% від військовозобов'язаних працівників, у 14% – 10-30%, і у 5% – більше 30%.

Кількість МСБ без будь-яких резервів збільшилася з 25% у жовтні до 32% у травні. У той же час з 14% до 12% зменшилася кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік і більше. В один місяць оцінюють власну фінансову стійкість 4% підприємців, в кілька місяців – 31%, в шість місяців – 18%.

62% підприємців продовжують виплату заробітної плати співробітникам в повному обсязі. Кількість компаній, що скорочують розмір зарплати, зменшилася з 18% до 16%. Збільшилася кількість бізнесів, які відправили співробітників у неоплачувану відпустку – з 9% до 12%. Не виплачують заробітну плату зараз 7% МСБ, звільняють працівників – 16%.

19% опитаних МСБ вже експортують продукцію за кордон, а 14% знаходяться в процесі пошуку контактів, переговорів або отримання необхідних дозвільних документів. 41% підприємців працюють в повному обсязі, 49% ведуть діяльність з певними обмеженнями, а 10% поки не працюють – що можна порівняти з ситуацією піврічної давності.

Опитування проводилося з 24 квітня по 11 травня серед фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у проекті з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес бссоціаціі Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 90 підприємців.

Допомога бізнесу в час війни

У червні 2022 року було оголошено про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

Передбачалося, що "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

30 березня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрямки саме для ветеранського бізнесу.

24 квітня 2023 року повідомлялося про те, що за підсумками першої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна Справа" 54 українські захисники та захисниці запросили грантові кошти на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу.

25 квітня 2023 року в Україні стартував прийом заявок на гранти до $35 тисяч. Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року.

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