Йдеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення.

Уряд ухвалив постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"У нас діє мораторій щодо підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду. Сьогодні уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Ідеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану", - сказав прем’єр.

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Також Шмигаль повідомив, що уряд схвалив проект закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території.

"Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу", - підкреслив прем’єр.

Комунальні послуги в Україні – це варто знати

Тарифи на електроенергію можуть зрости майже вдвічі. Поточна ціна за кіловат-годину складає 1,44 грн (1,68 грн, якщо використано більше 250 кВт/год), а може зрости до 2,80 грн.

В Україні спростили процедуру оформлення субсидії. Тепер цей процес є більш автоматизований і займає менше часу.

Українці отримують платіжки за комунальні послуги у період, коли вони не проживали у квартирах під час окупації. У тому числі є і великі суми – вони "набігли" внаслідок користування житловими площами російськими солдатами.

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